Jusqu'au dimanche 30 août, le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel procède au renouvellement de l’infrastructure. Plusieurs zones de travaux sont ainsi prévues dans la région du Centre, modifiant la circulation des trains entre Braine-le-Comte, La Louvière et Binche, ainsi qu'entre La Louvière-Sud et Charleroi-Sud. "La SNCB adapte donc son plan de transport en conséquence, en essayant de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur le parcours des voyageurs", assure la SNCB.

C'est ainsi que du 17 au 21 août, les trains sont remplacés par des bus entre Braine-le-Comte et Binche tandis que l'heure de départ des trains IC Turnhout - Binche est adaptée. Puis du 24 au 28 août, les trains seront aussi remplacés par des bus mais cette fois entre La Louvière-Sud et Binche. Idem les week-ends : les trains sont remplacés par des bus entre Braine-le-Comte et Binche les 22 et 23 août et entre La Louvière-Sud et Binche les 29 et 30 août.

Les perturbations concernent aussi le reste de la ligne qui relie Braine-le-Comte à La Louvière-Sud : les trains L sont remplacés jusqu'au 21 août par des bus entre Braine-le-Comte et Manage. Ces bus s’arrêtent à Ecaussinnes, Marche-Lez-Ecaussinnes, Familleureux et Manage. Les voyageurs sont invités à se rendre à Manage, d’où ils pourront poursuivre leur voyage. De même, les deux derniers trains L Braine-le-Comte – La Louvière-Sud/Binche sont remplacés par des bus sur l’ensemble de leur parcours du 17 au 21 août.

Par ailleurs, l'axe La Louvière-Sud - Charleroi-Sud reçoit aussi des adaptations. En semaine du 17 au 28 août, les trains S62 La Louvière-Sud – Piéton - Charleroi-Sud sont remplacés par des bus sur l’ensemble de leur parcours. Les trains IC Tournai – Namur, ainsi que les trains IC Mons – Liège-Saint-Lambert ne circulent quant à eux pas entre La Louvière-Sud et Charleroi-Sud. Les voyageurs peuvent changer de train à La Louvière-Sud/Charleroi-Sud pour poursuivre leur voyage. L’heure de départ de ces trains est adaptée entre Mons et La Louvière-Sud.

Pour ce qui est des week-ends du 22-23 et 29-30 août, les trains S62 La Louvière-Sud – Piéton - Charleroi-Sud sont remplacés par des bus sur l’ensemble de leur parcours et les trains IC Mouscron - Liège-Guillemins sont déviés et s’arrêtent à La Louvière-Centre au lieu de La Louvière-Sud. Leur heure de départ est adaptée entre Mouscron et Mons. Les voyageurs de La Louvière-Sud sont invités à emprunter un bus SNCB entre La Louvière-Centre et La Louvière-Sud.