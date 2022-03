Qui dit code jaune du baromètre corona, dit retour des festivités carnavalesques ! Ce samedi se tiendra donc la soumonce générale de Carnières lors de laquelle les compagnies carnavalesques et le public parcourront les rues du centre-ville en musique. Après deux années sans festivités, la commune s'attend, comme pour le carnaval de Morlanwelz, à ce qu'il y ait du monde en conséquence.

Suite à ces festivités, des mesures sont mises en place afin d'assurer la sécurité des personnes présentes et éviter les accidents. Dès lors, à partir de 14h ce samedi jusqu'à 3h du matin le dimanche 20 mars, une série de règles relatives à la circulation et au stationnement sera effective.

Les festivités carnavalesques se déroulant principalement dans le centre-ville de Carnières et, plus précisément, dans le périmètre de la place, la circulation et le stationnement seront donc interdits dans les rues Waressaix, Maximilien Duvivier, sur la place Gonzalès Decamps, la Place de Carnières, dans le tronçon compris entre la rue Saint Eloi et la rue du Beauregard et sur le tronçon compris entre la rue Dieudonné Marcq et la rue Waressaix.

Le stationnement de véhicules sera également interdit à la rue Saint Eloi et plus précisément entre la Place de Carnières et l'école du centre. L'interdiction s'applique également des deux côtés des rue Roujuste, Dufonteny et René Marcq. Celles-ci ainsi que la rue du Moulain et la rue du Beauregard seront signalées "voies sans issue".

A la rue René Marcq, le sens unique sera abrogé et la circulation pourra s'effectuer dans les deux sens. La circulation sera interdite pour tous les véhicules à l'exception des riverains pour les rues Dieudonné Marcq, René Marcq et la rue du Moulin.

Enfin, à la rue Royale, la vitesse sera limitée à 30km/h et sera signalée par un panneau indiquant "festivités locales".