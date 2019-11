La dixième édition aura donc été la dernière. Malgré les 17 000 festivaliers accueillis en septembre dernier, le Seneffe Festival referme définitivement ses portes. En cause, les risques financiers trop importants qui ne pesaient que sur les épaules de quelques personnes, dont Florian et Félicien Jacques, les jeunes organisateurs.

Vous aviez lancé une campagne pour que l’événement devienne le premier festival financièrement participatif de Belgique. L’objectif de 120 000 euros n’est finalement pas atteint ?

"Malheureusement, non. Nous sommes à environ 75 % de l’objectif. C’est déjà énorme, nous ne pensions pas en arriver là. Ce sont surtout des gens de la région, des gens qui se sont déjà investis à nos côtés qui ont participé. Et ça, c’est fabuleux. Même si l’aventure s’arrête ici, on se réjouit qu’elle se termine sur une aussi bonne note. L’édition 2019 avait été celle de tous les records et avait pu être organisée dans un cadre extraordinaire. C’est ce que nous souhaitons garder à l’esprit."

Aucune autre solution n’était envisageable ?

"On a beaucoup réfléchi, on a étudié toutes les pistes qui s’offraient à nous. Le problème, c’est le tapis financier indispensable à l’organisation de pareil événement. Le cachet des artistes ne cesse d’augmenter et il faut payer des acomptes pour pouvoir les programmer. Pour des jeunes comme mon frère et moi, qui débutons dans la vie professionnelle, le risque est trop important. Cette année, nous étions tout juste à l’équilibre parce qu’il a fait beau et que le public a répondu présent. Pour le même prix, nous avions trois jours de pluie et nous étions endettés pour plusieurs années."

Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous aujourd’hui ?

"Nous sommes bien sûr tristes mais aussi très fiers de ce que nous avons pu accomplir. L’organisation de l’édition 2019 nous a énormément appris. Mon frère et moi avons aussi développé des liens très forts car pendant un an et demi, nous avons travaillé ensemble. C’était un beau challenge à relever. Pour nous, rien ne s’arrête. Nous avons encore plein d’idées et de projets, dont l’organisation d’événements plus petits, moins risqués que l’organisation d’un festival comme celui-ci."

Le festival n’était subsidié qu’à hauteur de 4 %. Ça, c’est un regret ?

"Dans ces 4 %, il y a déjà 10 000 euros de la commune de Seneffe. Clairement, les pouvoirs publics ne se mouillent pas. C’est dommage de ne pas avoir plus de soutien alors que l’on tente d’organiser quelque chose qui plaira au plus grand nombre et qui dynamise toute une région. C’est frustrant car il faut sans cesse aller grappiller quelques soutiens financiers, frapper aux portes de personnes qui ne sont pas dans la même dynamique mais qui, in fine, auront le dernier mot. Sans nos sponsors et partenaires, organiser le Seneffe Festival n’aurait jamais été possible."