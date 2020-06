Des actions ont été menées à Manage, Binche, La Louvière et Soignies.

En début de journée, le personnel des maisons de repos des CPAS de Binche, Manage et La Louvière a manifesté son mécontentement avec une action symbolique. Les travailleurs sont sortis pour exprimer leur colère et distribuer quelques tracts visant à faire passer un message : "nous sommes sous-financés, sous-équipés, abandonnés, réquisitionnés, humiliés... mais déterminés à se faire respecter".

Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins MR(S) ont subi de plein fouet la crise du coronavirus et les travailleurs souhaitent mettre en lumière plusieurs revendications, dont l'amélioration du bien-être au travail. La CGSP-Admi annonce par ailleurs qu'une première réunion est prévue ce jeudi 4 juin avec la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale "afin de poursuivre la concertation sociale qui a toujours été de mise en Wallonie".

Les travailleurs des MR(S) souhaitent une véritable reconnaissance et une amélioration des conditions de travail qui passera entre-autres par le respect des exigences suivantes: une augmentation du taux d'encadrement des bénéficiaires. Mais aussi une gestion du temps de travail et des horaires qui permettent un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la mise en place d'une politique de formations pour les agents, ainsi qu'une amélioration du bien-être au travail, notamment en réduisant la charge de travail.

De plus, pour faire face à une éventuelle seconde vague du coronavirus, ils exigent des tests de dépistage réguliers et de l'équipement en suffisance, explique la CGSP. En plus des maisons de repos des CPAS de Manage, Binche et La Louvière, une action a également été menée au sein du CHR Haute Senne à Soignies. "Infirmière mais pas bonne à tout faire", "Après les bravos, des moyens", "Vous vivez à l'écart de nos réalités", voilà quelques-uns des slogans arborés par le personnel (non) soignant ce mercredi.

© DR



© DR

© DR



© DR