À Soignies, un camion arpente les rues de la commune depuis plusieurs semaines afin de récolter des dons pour les sinistrés de Soumagne. Grâce à la générosité des Sonégiens, et des communes avoisinantes, le semi-remorque de l’entreprise Mory a pu prendre la route ce vendredi. Meubles, électroménagers, chauffages, les dons ont été nombreux. "Nous avons été récupérés des dons à Soignies évidemment, mais aussi à Casteau et Seneffe", précise Dominique Mory à la tête de l’entreprise. "Je ne souhaitais pas aider qu’au niveau du stockage des dons. C’est pourquoi j’ai proposé nos services pour aller chercher les dons et les conduire au centre de Soumagne."

Et au centre de dons de Soumagne, l’arrivée du camion a montré une solidarité à toute épreuve. "Se dire que la région du Centre vient jusqu’à nous, c’est incroyable", commente la chargée de communication de la commune. "La générosité et la solidarité partout en Belgique est inspirante. Sans les bénévoles, les centres ne tiendraient pas debout sur le long terme. Les personnes qui travaillent ici, mais aussi celles qui amènent ces dons, donnent de leur personne et sans compter."

Une fois au centre, les dons seront mis à disposition des sinistrés. "Ils ont la possibilité de venir jusqu’au centre ou de s’inscrire sur une liste avec leurs besoins spécifiques. Dans ce cas-là, on trouve des bénévoles pour les apporter s’ils n’ont pas les moyens de se déplacer", ajoute la chargée de communication. "La demande est encore très forte, ici, à Soumagne. Les sinistrés ont besoin de chauffages d’appoint pour faire sécher les murs et de l’éclairage pour pouvoir travailler. Le travail reste énorme."

Et la bonne nouvelle, c’est que les dons continuent d’affluer à Soignies. Des collectes sont encore programmées ce vendredi et la semaine prochaine. "On enverra bien un deuxième camion dès qu’il sera possible de le remplir", poursuit Dominique Mory. "On ne va pas s’arrêter là. C’est important d’être toujours présent, même un mois après les inondations. Et mes équipes sont motivées." La solidarité continue donc dans la région du Centre.