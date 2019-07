Damien Denoeufbourg, 28 ans, a perdu la vie dans un tragique accident.

La chaussée Brunehault qui relie Estinnes à Waudrez a été le théâtre d'un dramatique accident ce vendredi en fin de matinée. Il était aux alentours de 11 heures lorsque deux véhicules sont entrés en collision sur cette N563.

D'après nos informations, un véhicule de type 4x4 venant du chemin Cavin aurait coupé la route à une citadine tractant une remorque et remontant la chaussée Brunehault. La violence du choc a été importante, les deux voitures ont terminé dans les champs qui bordent la N563. Hélas, la collision a été fatale pour le jeune conducteur du 4x4, Damien Denoeufbourg, 28 ans. Toujours selon nos informations, le malheureux ne portait pas sa ceinture.

La police de Lermes est intervenue avec des renforts de Binche. Les pompiers binchois ont également été dépêchés. Le Parquet de Charleroi est descendu sur les lieux du drame. Toute la portion de la N563 comprise entre Estinnes et Binche a été coupée à la circulation jusqu'en début d'après-midi.

On ignore pour l'heure si la vitesse est liée à cet accident. Mais pour les riverains, la chaussée Brunehault est une route dangereuse. "Il y a encore eu un accident un peu plus haut à Estinnes-au-Mont il y a quelques jours", confie un habitant du village. "Une dame qui roulait vite et qui avait son GSM au volant. Elle a foncé dans un mur. Heureusement, elle s'en est bien sortie. Mais sur cette partie de la route entre Estinnes et Binche, c'est une grande ligne droite entre les champs. Beaucoup de gens ne respectent pas la limite de vitesse et se croient sur une autoroute."