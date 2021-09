Comment organiser sur un petit espace plus de 30 cultures différentes? Comment concevoir un plan de culture? Comment réaliser des récoltes en respectant la nature des sols? C'est à ces questions que répond la formation"Maraîchage biodiversifié sur petite surface", organisée à Soignies et Écaussinnes.

Ce cursus est né d'une collaboration entre deux écoles provinciales: le Lycée des Sciences et Technologies de Soignies, qui organise un enseignement secondaire de plein exercice et dispose d’un potager dans son école du goût et pour son restaurant didactique Le Petit Granit dans sa ferme école à Écaussinnes, et la promotion sociale de l’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre.

La formation permet notamment d’organiser un espace de production maraîchère d’au moins 30 cultures différentes, de concevoir et mettre en œuvre un plan de culture, et de réaliser les récoltes tout en respectant la richesse de nos sols.

Laurence Blore, Directrice de l'implantation sonégienne de l’Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre explique que "le LPST Soignies dispose d’une serre et d’un terrain. Notre école de promotion sociale les exploitera et formera ainsi les candidats au maraîchage biodiversifié." Un spécialiste sera présent sur place, ce qui permettra de développer la production de légumes, de prévenir les risques de maladies tout en acquérant les bons gestes professionnels. "Nous collaborerons également avec le restaurant didactique "le Petit Granit", puisque nos légumes bio seront utilisés dans leur cuisine."

La formation débute ce lundi 20 septembre à raison d’un demi jour par semaine jusque décembre, puis 1 jour par semaine jusque juin. Les infos et les inscriptions se font auprès de l'IPAMC, rue de la Station n° 57 à Soignies. 067 / 34.02.52 ou ita.soignies@hainaut.be.

A noter pour les maraîchers en herbe que deux autres formations complémentaires sont proposées le vendredi à La Hestre : "Gestion du sol vivant " et "Ecosystèmes et équilibres naturels".