Cet été, Soignies a vibré au son des carillonneurs. Depuis le mois de juillet, plusieurs professionnels du monde entier jouent du carillon au cœur du jardin du Musée du Chapitre. L'office communal du Tourisme de la Ville de Soignies a mis sur pieds plusieurs concerts afin de faire découvrir le talent des artistes, spécialistes de cet instrument.

Le carillonneur, Patrice Latour avait ouvert le bal le 4 juillet dernier, apprécié par plusieurs Sonégiens qui avaient répondu présents. Un musicien reconnu dans le monde du carillon, puisqu’il est celui qui anime les marchés de Noël depuis la cathédrale de Rouen. Ce dimanche 22 août, c’est la pianiste anversoise, Liesbeth Janssens accompagnée de sa jeune fille Rosalie Ferrière, qui s’illustrera au jardin du Musée du Chapitre. Diplômée de la Royal Carillon School en tant que carillonneuse, l’artiste belge a parcouru le globe en étudiant en Floride, mais également en Nouvelle-Zélande.

Le 29 août, le jardin du Musée du Chapitre accueillera la Sonégienne, Francine Berte, née à trente mètres de la collégiale Saint-Vincent. "À la création du cours de carillon à l’académie de musique de Soignies en septembre 2000, elle n’hésite pas à s’inscrire et poursuit le cursus de huit années", explique l’office du tourisme sonégien. "Diplômée de l’École Royale Jef Denyn à Malines où elle a découvert l’harmonie, l’improvisation et l’histoire campanaire, elle aime jouer du carillon le mardi matin. Elle partage ce plaisir avec tous, Sonégiens ou touristes !"

Des concerts entièrement gratuits, mais les places restent toutefois limitées. Due au respect des mesures sanitaires en vigueur, la réservation est obligatoire pour y assister. Pour les intéressés, il suffit de se rendre à l’office communal du tourisme du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15, et le week-end de 14h à 18h. Il est également possible de les contacter par téléphone au 067/34.73.76, ou par mail à l’adresse tourisme@soignies.be.

Les amoureux de la musique pourront toujours profiter de ces concerts au mois de septembre, puisque deux représentations sont programmées. Le 5 septembre, Marc Van Bets de Malines jouera au Musée du Chapitre et Patrice Poliart clôturera le dimanche 12 septembre cet été sous les airs des carillons à Soignies.