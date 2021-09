La tradition veut que lors du dernier weekend d’août, Soignies vibre au rythme du festival pluridisciplinaire « Août en éclats ».Malheureusement cette année, comme en 2020, le festival a été annulé, crise sanitaire encore et toujours.

Ce qui n’est pas annulé par contre, c’est la saison du Centre culturel de Soignies, qui a démarré sur les chapeaux de roue avec le groupe pop Les Innocents, ce vendredi 3 septembre. Un concert qui en appelle d’autres, c’est en tout cas ce que tout le centre culturel espère, en témoigne sa programmation riche, variée et multidisciplinaire, au bout de laquelle il entend bien aller.

Côté musique, ça brasse large, avec notamment l’énergie des 35 instruments des Ogres de Barback (1/10), le jazz manouche d’Alexandre Cavalière (8/10), Saule pour la présentation de son nouvel album (22/10), le grand retour des Girls in Hawaii (13/11), le projet REFA (18/12, ex “Refugees for Refugees”), une rencontre entre des musiciens renommés de Syrie, du Tibet, d’Iran, de Turquie, d’Afghanistan et de Belgique, le nouveau projet surréaliste de La Framboise frivole, la pop affûtée et moderne de Claire Laffut (18/02) ou encore le collectif hip-hop l’Or du Commun (7/5).

Côté humour, les Belges seront à l’honneur avec Véronique Gallo (28/10), Guillermo Guiz (10/3) ou Alex Vizorek. Côté théâtre, le Centre culturel accueillera notamment ”Le Champ de Bataille” de Jérôme Colin (23/11), “Pueblo” d’Ascanio Celestini et David Murgia (2/12), “Boys Boys Boys”, où la danse et le mouvement l'emportent sur la narration, le spectacle percutant « Lay This Drum ! » de la Cie du Scopitone, « Hamlet » avec un certain Thomas Mustin (Mustii), les “Emotifs anonymes” du Théâtre Le Public, 'D’autres vies que la mienne' adapté du bouleversant roman d’Emmanuel Carrère ou encore “Maison Renard” de la Cie Victor B.

A côté de cette programmation adulte, le jeune public n’est pas oublié, avec une programmation scolaire et le spectacle “Patamodd” des Déménageurs (4/12).