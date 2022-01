Plusieurs Écaussinnois auront probablement failli tomber de leur chaise, ce mercredi soir, alors que le magazine Investigation, diffusé par la RTBF, annonçait que plus de 3000 kilomètres de conduite d’eau étaient encore en amiante-ciment en Wallonie… et précisait qu’Écaussinnes figure parmi les communes ayant le pourcentage le plus élevé, puisque près de 72% des conduites sont encore de ce type.

Il n’en fallait pas plus que pour les inquiétudes soient partagées, notamment sur les réseaux sociaux, par des riverains mais également par des élus locaux. Des inquiétudes que le conseiller communal Sébastien Deschamps (Ensemble) entend relayer. "À mon grand étonnement, la SWDE prétend qu'il n'y a aucun danger pour les habitants des communes concernées. Mais dispose-t-on d'analyse d'eau concernant la présence d'amiante sur Ecaussinnes ?" questionne-t-il.

"On constate qu’à l’étranger, la présence d’amiante dans l’eau, à des taux moins importants, est considérée comme problématique. Cela ne semble pas être le cas en Wallonie. J’aimerais savoir si l’on envisage de remplacer certaines conduites sur le territoire communal, si l’on prévoit d’effectuer des analyses d’eau par une société privée indépendante et si des campagnes de prélèvements ciblés d’eau potable sont possibles."

Pour le conseiller, ces questions doivent à tout prix trouver des réponses. "Au-delà de savoir si la consommation de cette eau présente un danger, quid en cas d’inhalation ? Je pense aux personnes qui repassent leur linge avec de l’eau du robinet, qui nettoient leur sol avec une eau susceptible de contenir des fibres d’amiante qui resteraient alors sur les surfaces nettoyées. Un nombre d’études montre que l’amiante ingérée provoque différents types de cancer. Il faut donc pouvoir tirer tout cela au clair."

Sébastien Deschamps a interpellé François Desquesnes (CDH), député wallon, et Catherine Fonck (CDH), députée fédérale, afin qu’ils puissent relayer ces inquiétudes auprès des ministres compétents, et notamment Céline Tellier (Ecolo), ministre en charge de l’environnement. Le point devrait également être abordé lors d’un prochain conseil communal mais d’ici là, les autorités locales n’entendent pas se croiser les bras.

Le bourgmestre, Xavier Dupont (PS), confirme que des courriers sont en cours de rédaction afin de solliciter des explications… et des réactions, notamment auprès du président du Conseil de gestion de la SWDE, de la présidente du Conseil d'Administration, du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke, de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale et de la ministre Wallonne de l'environnement Céline Tellier. "Comme tous, j’ai découvert ce reportage mercredi soir et je me suis montré inquiet des informations communiquées. Car si l’on voit que la SWDE tente de se montrer rassurante, ce n’est pas le cas de certains experts, qui s’inquiètent des effets d’une ingestion d’amiante, quand bien même serait-elle dissoute dans l’eau", insiste le maïeur.

"Il me semble que le principe de précaution doit s’imposer. Je réclame donc des explications et des études claires sur la toxicité éventuelle de ces conduites et un plan pluriannuel de leur remplacement sur le territoire d’Écaussinnes. Oui, cela représente un coût important mais il est temps d’envisager le remplacement de ces structures qui ont pour certains près de 70 ans. Et que l’on ne vienne pas me dire qu’aujourd’hui, aucun lien n’est avéré entre amiante et cancer: je ne m'en contenterai pas, il faudra me le démontrer !"

La majorité entend donc réclamer des comptes et, surtout, des actions concrètes pour préserver la santé de la population écaussinnoise.