L’espoir n’est pas mort, que du contraire. La RAAL espère en effet toujours pouvoir donner vie à son nouveau stade, sur le site du Tivoli. Jeudi, au lendemain de la rencontre qui opposait les Loups à Anderlecht, une rencontre était organisée entre le club et la ville. Si cette dernière était déjà planifiée, le hasard du calendrier aura finalement bien fait les choses. L’effervescence du match et la ferveur des supporters auront eu le mérite d’apporter un argument supplémentaire à la RAAL.

"Les discussions continuent et nous avons toujours bon espoir de faire aboutir notre dossier", confirme Toni Turi, directeur général de la RAAL. "Nous continuons en tout cas à y croire. Nous devons désormais attendre les résultats d’analyses respectives des deux parties pour tirer des conclusions, ce qui devrait être possible dans les prochaines semaines." La prochaine rencontre entre les deux potentiels partenaires devrait se tenir fin novembre.

Aujourd’hui, le club tente donc d’avancer. "Ce que nous souhaitons, c’est savoir ce que l’on peut faire ou non afin que l’on puisse se positionner et tenter de trouver des solutions qui conviennent à tous." Du côté de la ville, qui avait lancé l’appel à projets pour développer un projet sur le site du Tivoli, on avait rapidement mis en exergue la nécessité de respecter la clause Orban, reprise dans l’acte de propriété de la ville et dont elle semble ne pas pouvoir se dégager.

Cette dernière l’oblige "à ne jamais céder tout ou partie du fonds de cette plaine des sports à une société déterminée pas plus qu’à un particulier de manière qu’elle reste en tout temps accessible à toutes les sociétés sportives indistinctement." C’est cette clause qui avait poussé la ville a considéré l’offre de la RAAL non-recevable. Pour autant, les deux parties tenteront de développer un projet qui respecte cette dernière, tout en permettant la construction d’un nouveau stade.

« Je pense que le bourgmestre avait déjà conscience qu’il y a un public, que les Louviérois sont attentifs à leur football et qu’ils soutiennent leur club. Disons que le match, qui s’est déroulé dans une parfaite ambiance et avec énormément de monde, est un élément supplémentaire en notre faveur." Un sentiment qui est confirmé du côté de la ville, qui rappelle que La Louvière est une ville historiquement fan de football. "Le dialogue n'a jamais été rompu et nous avons toujours la volonté de faire aboutir ce dossier. Nous n'avons pas lancé cet appel à projets pour rien, pour faire joli", insiste Jacques Gobert (PS), bourgmestre.

"Nous avons convenu de nous revoir en novembre, afin de présenter des propositions d'aménagements du stade. Il faudra cependant que les contraintes liées à la clause Orban soient respectées, dans leur totalité et non partiellement." La volonté d'avancer est partager et conjointe. Suite au prochain épisode donc.