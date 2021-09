Les citoyens n'ont pas voulu entendre parler des hypothèses, pourtant plausibles, d'urbanisation du site.

La Fosse Albecq à Braine-le-Comte est une des rares zones non urbanisées au centre de la commune et s'est retrouvée au cœur des débats depuis que le CPAS, propriétaire d'un terrain sur ce site, a marqué sa volonté de le vendre. Cette transaction pourrait ouvrir la voie à un projet immobilier porté par le promoteur Sotraba, propriétaire des deux tiers du lieu-dit. Cette perspective a suscité la protestation d'habitants qui se sont exprimés via une pétition, en créant le collectif Jardin Albecq...

Pour répondre à une demande citoyenne et à une motion votée en conseil communal le 1er mars dernier, des rencontres citoyennes ont été organisées par l'échevinat à la participation citoyenne. Celui-ci fit appel à Espace Environnement, une asbl rompue à l'exercice de la participation citoyenne et des aménagements de quartier. "Notre rôle est de mettre en place un espace de dialogue le plus constructif possible entre différentes parties", explique Eddy Bachorz, qui a coordonné deux rencontres qui se sont déroulés le 15 et le 24 juin, et a présenté les résultats de ces rencontres au conseil communal brainois.