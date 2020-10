Alors que la Belgique détient le triste record du plus grand nombre de cancers du sein, avec 188 cas sur 100 000 femmes, la lutte contre ce satané crabe est d'une importance capitale. Heureusement, la mobilisation s'organise et les actions de sensibilisation se multiplient sur nos terres.

C'est notamment le cas à Estinnes. En partenariat avec l'association Think Pink, la commune s'inscrit dans la campagne "Octobre rose", le mois d'octobre étant depuis 1992 et partout dans le monde un rendez-vous de mobilisation pour continuer le combat contre le cancer du sein.

"Au sein de la commune d’Estinnes, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et de ses actions en matière de santé, nous avons souhaité renforcer la communication et l'information en vue d'améliorer la prévention de manière plus générale", explique l'échevine de la Santé, Delphine Deneufbourg.

Le but de cette campagne est d'informer et de sensibiliser, d'encourager les femmes à réaliser le dépistage et d'orienter les personnes vers les associations ressources pour les soutenir et les accompagner dans leur combat contre la maladie.

"Parmi les actions, les citoyens pourront participer au soutien de l’association Think Pink en achetant le ruban rose au sein des bureaux de l’Administration communale, le bâtiment de celle-ci sera éclairé de rose, des drapeaux et affiches seront apposés au sein de tous les villages, des messages de prévention seront diffusés via la page Facebook communale et une conférence sera organisée", poursuit Delphine Deneufbourg.

Cette conférence sur le cancer du sein sera organisée le 20 octobre au salon communal d'Estinnes-au-Val en présence de professionnels de la santé. En raison des mesures covid, le port du masque et les inscriptions sont obligatoires. Notons que cette conférence sera également retransmise en direct sur la page Facebook de la commune d'Estinnes.