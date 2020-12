La lutte contre le coronavirus se poursuit, difficilement. Le ras-le-bol est en effet général et les mesures sanitaires mises en place trouvent de moins en moins l’adhésion de la population. Les efforts doivent pourtant être poursuivis, coûte que coûte. C’est le message que relance aujourd’hui la commune de La Louvière.

Et pour cause. "La Louvière détient le titre peu enviable de commune enregistrant le plus haut taux de contamination au coronavirus en Région wallonne, avec des chiffres très supérieurs à la moyenne", regrettent les autorités locales. "Face à ce constat, la ville, consciente des efforts importants demandés à la population et de la lassitude qui peut s'emparer de chacun, appelle néanmoins à rester vigilant et à suivre strictement les mesures sanitaires qui nous éloignent des autres, c'est vrai, mais qui, surtout et d'abord, nous protègent."

La ville rappelle encore les principales mesures à observer ; le télétravail obligatoire lorsque c’est possible, faire ses courses seul, porter un masque de protection et limiter la durée des achats à 30 minutes maximum, respecter le concept de bulle sociale (un contact rapproché par foyer, ou, pour les personnes isolées, un contact rapproché et une autre personne qui ne peuvent cependant pas se retrouver simultanément au même endroit), garder une distance d’1,5 mètre en tout temps.

"Ne baissons pas la garde face à la pandémie de Covid-19. Restons solidaires dans cette période des Fêtes et respectons les consignes. C'est ensemble que nous triompherons du virus."