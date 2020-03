La cargaison est arrivée ce matin à Bierset et sera répartie, dans la journée, entre les différentes provinces du pays.

En cette période de crise sanitaire, les masques de protection sont de plus en plus convoités. Bonne nouvelle, une 3e vague de distribution va avoir lieu très prochainement. En effet, le gouverneur de la Province de Hainaut, Tommy Leclercq, confie qu’une nouvelle cargaison est arrivée ce matin à Bierset. La répartition entre les différentes provinces devrait avoir lieu dans la journée. La cargaison sera ensuite acheminée vers le Hainaut dès que possible et ce, sous escorte policière.

Les hôpitaux seront les premiers à recevoir ces masques. La distribution continuera en respectant la liste des personnes prioritaires. "Tout au long de l’acheminement de ces masques vers les bénéficiaires, une bonne traçabilité sera assurée par les services de police", explique Tommy Leclercq, gouverneur de la Province de Hainaut. "Nous attendons encore que la répartition de ces masques entre les différentes provinces ait lieu. Nous nous chargerons ensuite de les distribuer en veillant à respecter l’ordre de priorité".

Cette distribution se fera conformément au souhait du Conseil National de Sécurité. Il est toujours bon de rappeler qu’il est primordial de rester chez soi pour la sécurité de tous.