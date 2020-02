L'autopsie a été pratiquée sur le corps de la victime ce mardi soir.

Les zones d’ombre sont toujours aussi nombreuses et des réponses devront être apportées aux proches de Luis G.R., dont le corps a été retrouvé ce lundi matin dans le coffre d’une camionnette, plongée dans le canal du Centre, sur un tronçon situé le long de la rue du Bois. Une autopsie a pu être réalisée ce mardi soir. Si les circonstances des faits n’ont pu être établies, l’on sait que plusieurs impacts de balles ont été identifiés au niveau de la poitrine et de la tête. Ce sont bien ces tirs par balles qui ont provoqué le décès.

L’enquête n’en est qu’à ses débuts et à ce stade, aucun élément ne permet de comprendre pourquoi ce Manageois de 35 ans, père de famille, a été sauvagement assassiné. Il laisse derrière lui un adolescent de 14 ans et les deux enfants de sa compagne Anneliese, qu’il considérant comme les siens. Cette dernière a appris la terrible nouvelle dans le courant de la journée de lundi, alors que son compagnon avait quitté le domicile dimanche soir et qu’elle s’était inquiétée de ne pas le voir rentrer.

Luis G.R. s’est-il retrouvé au moment endroit, au mauvais moment, ou sa mort n’avait-elle rien d’un hasard ? L’enquête devra le déterminer.