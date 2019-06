Une nouvelle coupure d'eau était à déplorer ce lundi soir.

Manquer d'eau, c'est la hantise de nombreuses personnes lorsque le mercure du thermomètre s'élève comme c'est le cas ces derniers jours. C'est pourtant bien ce qui s'est produit ce lundi soir à Soignies. De nombreux habitants ont subi de fortes diminutions de la pression de l’eau voire des coupures d’eau durant plusieurs heures. La Ville de Soignies explique avoir pris contact avec la Société wallonne des eaux (SWDE) dès hier soir afin de s’assurer que le maximum était fait pour résoudre le problème dans les délais les plus courts.

Malheureusement, ce problème n'est pas nouveau dans la Cité de la pierre bleue. "La bourgmestre a donc insisté auprès de l’intercommunale pour qu'elle fasse le maximum pour résoudre définitivement ce problème qui s’est produit à plusieurs reprises ces derniers mois", assure la Ville de Soignies. "Il semble que les difficultés proviennent d’un manque d’eau à la station de pompage de Neufvilles. La SWDE analyse actuellement la situation et tiendra la Ville informée rapidement des projets envisagés pour résoudre ce problème."

Des efforts en terme de communication ont aussi été demandés auprès de la SWDE. "La bourgmestre a demandé d’être automatiquement informée dès qu’un problème de ce type se pose, même s’il semble a priori minime. Jusqu’à présent, elle n’était contactée par la SWDE que lorsqu’un problème grave survenait. A l’avenir, la Ville de Soignies espère que ce contact sera systématique et permettra ainsi aux autorités communales de mieux répondre aux questions des habitants."

En cas de problème, rappelons qu'il est possible de s’adresser directement à la SWDE via le 087/87.87.87 ou le formulaire en ligne sur www.swde.be. Et ce, afin de signaler un problème ou de solliciter des bidons d’eau en cas de coupure d’eau prolongée, surtout lors de fortes chaleur.