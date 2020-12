Le 2 décembre dernier, nous vous faisions part de la terrible annonce de la SPA de La Louvière qui avait sauvé un chien maltraité au bord de la mort. Abandonné dans un fossé, celui qui a été nommé logiquement "Courage" se porte de mieux en mieux grâce au travail de la SPA et de sa vétérinaire qui tentent au quotidien de lui redonner goût à une vie plus heureuse malgré ses nombreuses séquelles. L'état de santé du chien oscille toutefois encore beaucoup comme l'expliquent ses sauveurs sur une publication Facebook.

"Alors que depuis plusieurs jours les signaux étaient au rouge, ce soir Courage a trouvé la force de faire une petite balade assistée. Soutenu avec un système de levage artisanal, il a pris un peu de plaisir à prendre l'air pour une balade d'une vingtaine de mètres. Cela lui a fait le plus grand bien car il a grand besoin de se remuscler."

La SPA de La Louvière a également tenu à remercier l'extraordinaire travail du Vétérinaire Dr Sohier Justine qui est au chevet de Courage, hospitalisé chez elle depuis le premier jour. "Merci à elle pour sa disponibilité et son implication pour nos protégés."

Plusieurs fois déjà, Courage a failli perde la vie mais cet animal fait preuve d'une force mentale incroyable et se bat pour sa survie au quotidien. "L'état général de Courage oscillait fortement chaque jour. Jeudi, nous avons cru le perdre. Ce vendredi il est debout. Vous êtes nombreux à nous demander comment nous aider et apporter votre contribution pour Courage. Il souffre d'une pancréatite, de nombreuses escarres et d'une plaie importante sur la face", détaille cette publication.

Lundi, Courage a pu se rendre dans une clinique pour animaux afin de passer diverses radiographies. "Un déplacement compliqué car Courage ne se lève toujours pas seul et qu'il est difficile de le mobiliser. Il a donc pu profiter d'un petit tour en brancard avec une gentille assistante de la Clinique", explique la SPA de La Louvière. Les résultats des radiographies sont très attendues par les soigneurs qui cherchent à comprendre la raison pour laquelle au bout de bientôt 10 jours, Courage ne se relève toujours pas seul. Les premiers éléments sont rassurants puisqu'il semblerait que le chien n'ait pas été percuté par un véhicule avant d'être retrouvé dans un fossé. "Aucun signe de traumatisme vertébral, de fracture, ni de signe d'arthrose sévère. Son problème de mobilité viendrait de la fonte musculaire importante due à la malnutrition. Ces informations nous permettent d'espérer un peu plus que Courage pourra un jour se tenir seul sur ses pattes."

Tout le monde peut apporter son aide à Courage

La SPA étant dotée de moyens financiers assez limités, un appel aux dons est lancé pour tenter de se procurer les éléments dont Courage doit disposer pour suivre et tenter de retrouver la forme. Si vous souhaiter l'aider, voici ce dont ce chien a besoin pour poursuivre sa revalidation.

- Des alaises de grande taille

- Des bandes type "Peha Lastotel"

- Pancreatine en gélules

- Cerenia 60 mg

- Vetedine ou Isobetadine dermique

- Metrobactin (Metrocare/Flagyl) 500 mg

- Boîtes gastro-intestinal de Royal Canin

- Mobility Supp Miloa ️

- Omeprazole 20 mg

- Matelas ou coussin orthopédique

La SPA de La Louvière précise également que vous pouvez faire un don financier sur le compte de l'ASBL BE03 8791 1063 0184 en mentionnant le nom du brave #Courage. Vous pouvez aussi devenir parrain ou marraine du refuge en vous inscrivant via ce formulaire : www.spalalouviere.be/parrainage/