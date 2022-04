Via le fonds gaz-électricité, les CPAS sont en mesure de venir en aide aux ménages qui peinent à payer leurs factures. Et compte tenu de la situation actuelle, ils sont de plus en plus nombreux à être dans la situation. Du côté du CPAS de La Louvière, les demandes se multiplient et les équipes ne ménagent par leurs efforts pour y répondre… Tout en restant conscientes que ce sont dans les prochains mois que la majorité d’entre elles seront formulées.

"Depuis un mois ou deux, c’est en effet manifeste", explique Nicolas Godin (PS), président du CPAS. "On accueille de nouveaux profils, des personnes qui nous contactent pour introduire une demande d’aide alors qu’ils ne sont pas connus de nos services. Aucun jugement n’est émis de notre côté, tout le monde peut se retrouver dans une situation compliquée, même en travaillant et en ayant une rémunération correcte."

Quant au public déjà financièrement fragilisé, il est frappé de plein fouet. "Lorsque l’on ne parvient déjà pas à payer les factures en temps normal, une augmentation des coûts de l’énergie comme on la connait aujourd’hui l’enfonce encore un peu plus. Si jusqu’ici, ils parvenaient encore à faire face à une révision de l’acompte via un revenu de remplacement, un revenu d’intégration sociale, ce n’est désormais plus le cas."

Ces dernières semaines, les services ont donc été fortement sollicités. "Et on s’attend à ce que les demandes soient de plus en plus nombreuses. Ce qui est particulièrement interpellant, en réalité, ce n’est pas tant le nombre de demandes formulées mais le montant des interventions, en comparaison avec le passé. « Notre crainte, c’est de ne pas avoir suffisamment de moyens pour y faire face. On a un budget de 200 à 250 000 euros mais si on a dix interventions par semaines à hauteur de 3000 ou 4000 euros…"

Jusqu’il y a peu, le CPAS devait parfois intervenir sur fonds propres pour répondre aux demandes. Si les moyens disponibles ont été revus à la hausse par le gouvernement, ils pourraient malgré tout restés insuffisants.