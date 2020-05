La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons aujourd’hui impacte tous les secteurs, plus ou moins durement. Les refuges ne sont pas épargnés : 70% des associations estiment en effet qu’elles ne pourraient survivre que quelques mois de plus si cette situation devait perdurer. Autant écrire que les conséquences pour les animaux seraient dramatiques si on devait en arriver là.

Du côté de la SPA de La Louvière, on a fait les comptes. Et la situation n’est clairement pas réjouissante. "Les pertes sont importantes. Absence de visiteurs, adoptions ralenties, près de 12 événements annulés d’ici l’été,… Les sauvetages, les stérilisations, la nourriture et les prises en charge continuent pourtant de coûter. Si la crise dure jusqu’à la fin du mois de mai, nous estimons les pertes à plus de 20 000 euros."