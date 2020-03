La plupart des cliniques ne disposent que de peu de marge. Ambroise Paré reste l'exception.

Avec Anvers, Mons est la deuxième commune belge la plus touchée par l’épidémie de Covid-19. Forcément, tous les moyens sont déployés dans la région pour prendre en charge les patients malades. Mais la situation devient de moins en moins gérable au fil des jours.

"Ce qui est critique aujourd’hui, c’est la capacité en soins intensifs", confie Delphine Cauchies, chargée de communication du groupe EpiCURA. "Cette capacité, elle s’exprime non seulement en matière de lits mais aussi en équipements et en personnel médico-infirmiers car il est spécialisé. Nous constatons que pour cinq hospitalisations Covid, quatre patients iront en unité de cohortage et un en soins intensifs."

La capacité d’accueil a évidemment été revue à la hausse pour faire y face. "Nous sommes passés de 23 places à 37. Nous avons également créé des unités pour accueillir les patients Covid. Nous disposons de sept unités, à savoir trois sur le site d’Hornu, deux à Baudour et deux à Ath." Une unité rassemble entre 15 et 18 patients. "Aujourd’hui, nous tournons pratiquement à plein régime mais la situation est toujours sous contrôle."

Afin de ne pas saturer les unités et les soins intensifs et garder une capacité d’accueil des urgences, il est prévu d'envoyer des patients vers d’autres sites du réseau Phare, qui regroupe EpiCURA, le CHwapi, le centre hospitalier de Mouscron et le CHR Haute-Senne de Soignies). Deux patients du site d'Hornu ont par exemple été transférés ce week-end vers Soignies.

90% des soins intensifs occupés à Soignies

Malgré tout, la situation devient critique. Si le nombre de lits classiques dans les différentes unités Covid ne pose pas encore de problème, ce n'est pas le cas des soins intensifs. Le CHR Haute Senne (Soignies) arrive par exemple à 90% de sa capacité. Vient donc forcément la nécessité d'envoyer des patients ailleurs afin de répartir la charge.

Le CHR Mons-Hainaut, membre du groupe Jolimont, se dit aussi proche de la saturation. Le chef de service des soins intensifs plaide cependant pour un transfert de patients au-delà de la logique de réseau, forcément locale. La solution serait selon lui d'envoyer les patients vers des hôpitaux situés dans les zones les plus éloignées et les moins exposées pour l’instant, par exemple Namur, Arlon ou Charleroi.

En revanche, le CHU Tivoli, l'hôpital Jolimont et le CHU Ambroise Paré ne sont pas encore à saturation même si la capacité se réduit de jour en jour. "Nous disposons de 120 lits répartis sur quatre unités", précise France Brohée, chargée de la communication pour Ambroise Paré. "Ces unités sont loin d’être pleines mais elles fonctionnent toutes car nous avons équilibré les forces et réparti la charge de travail sur chacune d’elles."

Par ailleurs, les urgences sont très peu encombrées. Ce dimanche, 35 entrées ont été enregistrées pour 140 quotidiennes en temps normal. "Nous ne sommes pas pris à la gorge. Mais si la situation le nécessitait, nous privilégierions le transfert de patients vers nos partenaires de réseau, à savoir Jolimont et Tivoli. Il est cependant trop tôt pour évoquer ces possibilités car tout dépendra de la situation au moment T de chaque hôpital."