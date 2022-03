Le 7 mars dernier, la Belgique basculait en code jaune et soufflait enfin, après près de deux ans de restrictions sanitaires plus ou moins lourdes et contraignantes. Aujourd’hui, le port du masque n’est plus la norme, les événements peuvent à nouveau être organisés, le covid safe ticket n’est plus exigé. Bref, la population revit presque normalement. Et pourtant, les contaminations par le covid ne sont pas encore un lointain souvenir.

En témoignent les derniers chiffres publiés par Sciensano : la moyenne quotidienne des sept derniers jours fait par exemple état de 11 052 cas, soit une augmentation de 11%. Sur les sept derniers jours toujours, 206 hospitalisations ont été enregistrées, ce qui représente une augmentation de 20%. Chez nous, les nouvelles sont globalement rassurantes et nos hôpitaux sont bien loin de la saturation.

Au sein du CHU Tivoli, 22 patients sont toujours hospitalisés. "Mais ils ne le sont plus dans une unité covid, ils sont répartis dans les services, en fonction de leur pathologie", précise d’emblée Cynthia Colson, en charge de la communication. "Ces patients sont isolés, comme ils pourraient l’être pour d’autres raisons. À ce jour, l’organisation du travail au sein de l’hôpital n’est plus vraiment perturbée par l’épidémie."

Les équipes apprennent finalement à vivre avec cette dernière et ses effets, le plus normalement possible. "L’objectif aujourd’hui, c’est que la prise en charge des patients covid n’ait plus d’incidence sur la prise en charge d’autres pathologies. Le covid fait désormais partie de notre quotidien, au même stade que la grippe, dont les dépistages sont actuellement très nombreux." On notera encore que plus aucun patient covidé n’est admis aux soins intensifs pour l’instant.

Le constat est globalement similaire du côté du groupe Jolimont. "À la date du 29 mars, nous comptabilisions encore 57 patients patient, dont 26 à Jolimont. Les chiffres sont en très légère augmentation", précise Sophie De Norre, en charge de la communication. Mais là encore, la prise en charge est plus aisée. "Les patients sont hospitalisés et isolés dans différents services, par exemple en gériatrie."

Il n’y a donc plus d’unité covid dédicacée à la prise en charge des patients contaminés. Reste évidemment à espérer qu’une réouverture de ces unités ne soit plus nécessaire, ni maintenant, ni plus tard.