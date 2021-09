A Chapelle-lez-Herlaimont, le spectacle vivant s'apprête à faire vibrer la Grand-Place ces 10 et 11 septembre avec le festival Place en scène. Cet événement gratuit, qui mêle concerts, arts de rue, théâtre en mettant à l'honneur des artistes locaux monte en puissance, la dernière édition ayant rassemblé 3500 personnes.

Pour sa cinquième édition et son retour après un an d'absence des suites de la crise sanitaire, le centre culturel herlaimontois, qui organise l'événement, s'attend à attirer autant qu'il y a deux ans, voire plus. Et cela notamment grâce à Golmanmania, un groupe liégeois qui rend hommage à Jean-Jacques Goldman en revisitant les plus grands tubes de son répertoire et qui clôturera le festival.

De quoi attirer du public, d'autant que tout sera gratuit, y compris le concert de Goldmanmania. Mais pour accéder à cet événement, il faudra quand même un ticket: le Covid Safe Ticket, comme à Ronquières. Indispensable si le Centre culturel de Chapelle veut respecter les directives gouvernementales en matière de sécurité.

Si vous n'avez pas encore votre CST, il y a quatre façons de l'obtenir. Un: vous êtes complètement vacciné contre le Covid depuis au moins deux semaines (quatre si vous avez eu un vaccin unidose). Deux: vous avez passé un test PCR qui s'est avéré négatif dans les 48 heures précédant l'événement. Trois: vous avez un certificat de guérison du Covid-19, valable 6 mois. Quatre: vous réalisez un test antigénique sur place, effectué par un professionnel de santé. Ce test sera gratuit et pris en charge par le Centre Culturel de Chapelle.

Le concert de Goldmanmania sera le seul événement où le CST sera obligatoire, à partir de 21h le samedi. Il ne sera pas réclamé pour les concerts du 10 septembre, ni pour les animations de la journée du samedi, à partir de 14h.