Ce mardi soir, le conseil communal de La Louvière était invité à prendre connaissance du rapport d’activités de la zone de police locale. Un moment important pour cette dernière puisqu’il s’agit de rendre compte des statistiques enregistrées au cours de l’année écoulée, d’objectiver certaines problématiques, de tenir à l’œil plus spécifiquement encore certaines d’entre elles et, finalement, de faire le point sur les projets à venir.

Évidemment, la crise sanitaire et ses conséquences ont eu des répercussions sur les dernières données chiffrées de la zone. À titre d’exemple, précisons que 29 500 heures ont été consacrées aux opérations et missions covid. Le contexte (couvre-feu, télétravail,…) a induit une diminution de certains faits, par exemple en matière de roulage (-36,24%), d’incivilités et de troubles à l’ordre public ou encore de vols dans les habitations, les commerces et bâtiments.

On constate en revanche une augmentation de certains faits avec violence (même si ceux-ci sont globalement en diminution de 12,8%), par exemple les meurtres, assassinats et décès suspects (21 en 2020 contre 16 en 2019), les vols avec violence dans les habitations (12 en 2020 contre 9 en 2019) et les vols de voiture avec violence (3 en 2020 contre 1 en 2019). "Les chiffres liés aux faits de violence restent en fait assez stables mais ce que l’on constate, c’est une différence dans la gravité des faits commis", analyse Eddy Maillet, chef de corps.

"C’est aussi le cas en matière de violences intrafamiliales. On n’assiste pas, dans les chiffres, à l’explosion à laquelle nous nous attendions malheureusement, mais cela peut aussi s’expliquer par le fait que certaines victimes ont eu moins de possibilité de se tourner vers nous en déposant plainte." En hausse également, la lutte contre la consommation et le trafic de produits stupéfiants. À La Louvière, la police a démantelé davantage d’importantes culture de cannabis.

Enfin, on notera que la criminalité informatique s’est renforcée – il y a eu moins de faits dénoncés mais les préjudices étaient plus importants – et que les sanctions administratives communales ont été plus nombreuses, du fait de la pénalisation de certaines problématiques, par exemple le stationnement, les incivilités environnementales (y compris les dépôts sauvages) ou liées aux voiries (dégradation, occupation de la voirie, affichage,…).

Au total, ce sont 20 058 PV judiciaires qui ont été dressés et 10 392 interventions qui ont été menées sur le terrain. "2020 n’aura certainement pas été une année facile, il a fallu sans cesse s’adapter pour coller aux directives qui nous ont été imposées. Certaines d’entre elles ont engendré une image négative du métier mais on a tenté de remplir nos missions au mieux", souligne encore le chef de corps.

Les bodycams ont fait leurs preuves

Si l’année 2020 n’aura pas été de tout repos pour les agents de la police locale de La Louvière, elle aura tout de même marqué l’arrivée des bodycams, des caméras portatives dont les policiers peuvent se munir pour partir en intervention. Après quelques mois d’essai, les principales craintes semblent être dissipées, même si la police regrette encore l’absence d’un cadre légal généralisé.

"Certains policiers, comme les syndicats, craignaient qu’il ne s’agisse d’un œil de Moscou, d’une intrusion dans leur vie privée mais aujourd’hui, ils adhèrent majoritairement à son utilisation", explique Eddy Maillet, chef de corps. "Dans les trois cas où les images ont dû être visionnées de manière plus approfondie, les bodycams sont intervenues à la décharge des policiers. On constate aussi que les images sont utilisées pour compléter, préciser les PV lors de leur rédaction."

Sans forcément être exploitées à des fins judiciaires, les bodycams ont donc été adoptées par le personnel louviérois. Pour répondre au mieux aux attentes des policiers, la zone va donc se doter d’une vingtaine de dispositifs supplémentaires.