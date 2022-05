Le Ruffus, vin pétillant produit par le Vignoble des Agaises à Estinnes, est devenu un fleuron de la Wallonie. Chevalier du Mérite en 2015, il s’invite à la carte des grands chefs et enfile comme à la parade les médailles de concours de vin. Cette aventure à succès a commencé il y a tout juste 20 ans, quand deux hectares de Chardonnay sont plantés sur un coteau calcaire d’Haulchin.

Mais l’histoire a des origines bien antérieures. Quand Raymond Leroy se lance dans le négoce au début des années 80, il a déjà dans un coin de la tête l'idée de produire son propre vin au sein de son vignoble. A l’époque déjà, il remarque ce fameux coteau calcaire, un sol pauvre pour l’agriculture classique, mais idéal pour la vigne. Son propriétaire n’est pas chaud de se lancer dans l’aventure.

20 ans plus tard, la donne a changé, Raymond, la famille d’agriculteurs et des associés se lancent dans l’aventure. En 2002, le Vignoble des Agaises plante ses premiers plants de Chardonnay. Les premières bouteilles sont commercialisées trois ans plus tard et recueille l'attention du public. L’histoire est en marche.

Cette histoire est racontée dans un livre, "Ruffus, une histoire belge", qui paraît ce 4 mai. Sur un ton léger, il relate les grands moments du vignoble et fait parler les personnes impliquées dans ce projet atypique, dont la réussite a servi de déclencheur dans la renaissance du vin wallon. Outre ce livre, de nombreux événements vont marquer l’anniversaire du Ruffus, comme la commercialisation d’un grand millésime 2018, cinq ans après la sortie du dernier millésimé, et limité à 6000 exemplaires.



L’été sera bien chargé en événements, mais le clou du programme anniversaire sera la Croisière Ruffus. Du 1er au 7 octobre, 500 privilégiés embarqueront pour une croisière en mer méditerranée avec l’équipe du vignoble. Avec inclus, des spectacles, un repas concocté par Emilie Fernez (Le Faitout à Baudour), et bien entendu du Ruffus "à discrétion".

Une croissance constante

C'est pas à pas que le Vignoble des Agaises a construit son succès, sans brûler les étapes. Mais le rythme s'accélère. Le cap des 100 000 bouteilles annuelles est franchi en 2011, celui des 200 000 en 2018 et des 300 000 en 2021. Pas encore suffisant pour étancher la demande : 5000 personnes sont sur liste d’attente. Alors, on continue de planter, 4 ha supplémentaires en 2022 pour porter la superficie totale à 35 ha. Financièrement, tout va bien aussi : le vignoble a pu se relever du grand froid de 2017, lorsque des gelées printanières avaient causé 50 % de pertes et présente un bilan solide.

De quoi regarder sereinement vers l’avenir : le Vignoble des Agaises prévoit de s’étendre sur 40 ha à moyen terme et 50 ha à long terme. 1,5 million € seront investis cette année dans le stockage pour augmenter le temps de vieillissement sur latte de 15 à 18 mois et pour créer une cuvée réserve. Cela permettra aussi de mieux réguler les ventes en cas de gel. Car le vignoble n'est jamais à l'abri d'un coup de gel, malgré de nombreuses précautions prises en la matière ces 5 dernières années.