La fin de l’été approche, comme la clôture de l’opération Culture en réveil à Écaussinnes. Ce vendredi 20 août, les Écaussinnois se réuniront une dernière fois au concert de l’artiste montois, Saule. Une représentation qui affiche complet à quelques jours de la date ultime. Pour les retardataires donc, il n’est plus possible de réserver.

En parallèle de cette programmation estivale, le jeune Pierre Lambert perfectionnera ses tours de magie sur la Grand-Place le 18 août prochain. Le jeune homme avait fait parler de lui l’année dernière lors du confinement, où l’étudiant avait réalisé plusieurs de ses tours en rue. Il avait parcouru les quartiers d’Écaussinnes, et s’était arrêté devant les maisons de repos pour égayer la vie des résidents à leurs fenêtres.

Cet été, Écaussinnes a donc reçu, à nouveau, de nombreux artistes lors d’évènements pour petits et grands. Théâtre, musique, animations pour les enfants, il y en avait pour tous les goûts. Et comme la précédente édition, les animations entièrement gratuites ont été très bien accueillies puisque chaque spectacle a rencontré un grand succès. "Nous souhaitons véritablement que chaque personne puisse trouver au moins une activité qui lui convienne et y accéder facilement", précisait Dominique Faignart, échevin écaussinnois lors du lancement de l’évènement.

Le souhait du collège est de pérenniser ce programme dans l’avenir, car ce dernier répond aussi à un besoin de beaucoup d’Écaussinnois qui restent sur la commune tout l’été, n’ayant pas l'opportunité de partir en vacances. Pour cette nouvelle édition, cette programmation éclectique se terminera donc le vendredi 20 août, avec la venue du chanteur Saule, au parc du Souvenir. De quoi fêter une dernière fois le retour de la culture dans la Cité de l’Amour.