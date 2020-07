Coup dur pour les marcheurs et les organisateurs de la marche Sainte-Aldegonde de Feluy. Comme pour toutes les autres marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, les organisateurs ont dû se résoudre à déposer les armes. D'abord prévu le week-end des 1, 2 et 3 mai, l'événement avait d'abord été reporté aux 25, 26 et 27 septembre. "Nous espérions tous qu le virus serait de l’histoire ancienne. Il n’en est hélas rien et cela implique des mesures drastiques", expliquent les organisateurs.

Le comité organisateur avait multiplié les efforts pour trouver des solutions innovantes et répondre aux différentes exigences. "Malgré cela et au vu de la situation actuelle, nous nous voyons obligés, le cœur gros, d’annuler la 13e Marche Ste Aldegonde. Les contraintes organisationnelles et les mesures sanitaires ne permettent pas de marcher dans des conditions sécurisantes et festives. Soyons réalistes, responsables et prudents."

Sainte-Aldegonde, la sainte patronne de Feluy, pourra néanmoins sortir aux dates prévues dans le cadre d'une procession en comité restreint et en civil. Mais pour marcher à nouveau et voir les marcheurs en uniforme, il faudra patienter jusqu'en mai 2021.