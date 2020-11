La ministre en charge de l'environnement veut lancer une étude et fixer de nouvelles balises pour les champs électromagnétiques.

Alors qu'une motion sur le projet Boucle du Hainaut (projet de ligne à haute tension de 380 kV entre Avelgem et Courcelles porté par Elia) sera votée ce mercredi en séance plénière du Parlement de Wallonie, le sujet était une nouvelle fois sur la table de la Commission de l'environnement ce mardi. Les députées Jacqueline Galant (MR) et Véronique Durenne (MR) ont toutes deux questionné la ministre Céline Tellier (Ecolo) sur la problématique des champs électromagnétiques et de leurs impacts sur la santé.

La ministre s'est alors fendue d'une longue explication technique en se basant sur la littérature scientifique. "Les différentes composantes de ces lignes émettent un rayonnement non-ionisant sous forme de champ électro-magnétique de fréquence extrêmement basse", explique-t-elle. "À la fréquence utilisée par le réseau domestique, ceci peuvent effectivement induire des courants électriques dans les organismes vivants. La composante électrique produit des courants circulant sur la surface du corps et un courant résiduel à l’intérieur du corps."

(...)