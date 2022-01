Lors de la conférence des bourgmestres du Hainaut, il a été décidé que les carnavals ne pourraient pas être organisés tant que le baromètre covid affiche les couleurs rouge ou orange. Dans la foulée, les mayeurs du Centre, région de carnavals s'il en est, se sont à leur tour réunis pour prendre attitude sur les activités folkloriques ayant lieu sur leur territoire.

"L’application du CST, des mesures sanitaires et des règles HoReCa en code rouge ou orange est en effet incompatible avec nos carnavals et avec les activités folkloriques pendant lesquels la convivialité et le partage sont omniprésents", confirment les bourgmestres de la Communauté Urbaine du Centre (CUC).

Ils ont donc décidé de suspendre toutes les activités folkloriques dans la région jusqu'au 1er mars inclus. Pour la suite, les bourgmestres s'adapteront au rythme des CODECO. Le prochain est prévu le 7 février. Le lendemain, une conférence des bourgmestres sera organisée et ils prendront une décision pour les activités folkloriques programmées jusqu'au 22 mars inclus.

La méthode sera adoptée pour la suite des événements, afin d'adapter les décisions pour le folklore de la région aux mesures du CODECO et à l'évolution de la pandémie.