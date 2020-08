Quelques dispositions sont malgré tout prises pour que tout se passe au mieux.

Malgré un contexte sanitaire toujours particulier, la rentrée scolaire sera placée sous un "code jaune . Les enfants reprendront donc le chemin de l’école pour cinq jours de cours tandis qu’une vigilance accrue et quelques ajustements seront à observer. Dans les écoles, les préparatifs vont donc bon train mais à ce stade, aucune crainte particulière ne semble être émise dans le chef des directions, des enseignants ou des parents.

De nouvelles discussions entre pouvoir organisateur et directions seront organisées dans le courant de cette semaine. "Mais il s’agira d’une rentrée tout à fait normale, avec des récréations pour tous et des repas pris dans les cantines", précise Françoise Ghiot, échevine de l’enseignement à La Louvière. "Le seul changement résidera dans le port du masque et l’organisation des entrées et sorties de classes car nous voulons éviter que les parents ne se regroupent devant l’école."