Ils multiplieront les vidéos jusqu'à la fin du confinement.

Les professeurs du Collège Saint-Vincent de Soignies sont prêts à faire bouger leurs élèves. En plus de proposer des cours en ligne via la plateforme Classroom ou de proposer des découvertes culturelles à distance, ils se mobilisent pour que les jeunes maintiennent la forme physiquement. Depuis ce lundi, les professeurs d'éducation physique publient des vidéos pour donner cours à distance à leurs élèves.

Renforcement musculaire, urban training, danse, recettes de cuisine, nutrition, défis et même cours de jonglage, ils multiplient les activités via des tutoriels vidéos dans lesquels ils se mettent en scène. "Je vais vous proposer des nouvelles recettes de petits-déjeuners qui sortent de l'ordinaire", lance par exemple Mme Masquelier qui proposait ce mardi une recette de pancakes à la patate douce. "Ce seront des repas sains, équilibrés et surtout originaux."

Le projet se poursuivra jusqu'à la fin de cette période de confinement avec plusieurs vidéos postées sur le site internet de l'école chaque jour. "Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas parce que l’école est fermée pendant quelques semaines que vous allez devenir illettrés, attardés, incompétents ou dépressifs", a écrit un professeur sur Facebook. "Au contraire, cela ne changera strictement rien à votre vie et vous allez peut-être même en ressortir meilleurs."

"Plutôt que d’attendre, le nez collé à votre ordinateur, PS4 ou un éventuel message de l’école pour un travail, profitez-en pour faire les choses que vous avez toujours rêvé de faire mais que vous n’avez jamais pu faire par manque de temps", poursuit-il. "Faites du sport, apprenez à cuisiner, jouer d’un instrument de musique, peindre, coudre, jardiner, tricoter, bricoler, réparer, transformer, dessiner, chanter, danser, coder, créer, plantez un arbre, une graine, méditez, rêvez, lisez, détendez-vous, prenez le temps qu’il faut.."