Depuis trois ans, Patrick Prévot, député PS au parlement wallon, se coltine une procédure judiciaire, "pour un non-dossier". Tout commence en octobre 2018. A cette époque, la campagne pour les élections communales bat son plein. A Mons l’ambiance est électrique et certains faits de la part de candidats interpellent. C’est le cas concernant du Dr. David Bouillon. Le médecin ghlinois figurait alors sur la liste Mons en Mieux menée par Georges-Louis Bouchez. Pour assurer la promotion de sa candidature, il avait collé des affiches à caractère électoral sur sa camionnette transformée en cabinet mobile. La démarche a posé question dans la mesure où le médecin avait touché un subside de la part de la ministre wallonne de la santé Alda Gréoli pour le projet "Lagardère", visant à aider médicalement les plus démunis.

“On peut légitimement penser qu’au moins une partie de ce montant a servi à financer le véhicule mobile d’intervention médicale. Ce type de projets ayant davantage besoin d’argent pour de l’acquisition de matériel. Compte tenu de ces différents éléments, on peut clairement parler de flagrant délit de détournement d’argent public pour le compte d’une liste communale. Et c’est évidemment très grave”, déclarait-t-il au parlement wallon à l’époque. Des propos relayés dans la presse qui n’ont pas plu au principal intéressé, et qui a porté plainte contre le député sonégien pour calomnie et diffamation.