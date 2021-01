Pas moins de 181 communes de Wallonie viennent d'être sélectionnées pour recevoir des subsides dans le cadre de leur Plan d’Actions pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC). Cinq d'entre elles sont issues de la région du Centre : La Louvière, Ecaussinnes, Soignies, Chapelle-lez-Herlaimont et Estinnes. Elles ont toute répond à un appel à candidature lancé par Philippe Henry, le ministre wallon de l'énergie et du climat.

Cet appel couvrait deux volets. D’une part, inciter les pouvoirs locaux à engager un coordinateur en vue de piloter la réalisation, l’actualisation ou l’élaboration de ce plan d’actions, dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires. D’autre part, un soutien à la réalisation d’investissements tels que des projets de rénovation exemplaire de logements communaux, des dispositifs de réduction de l'inconfort thermique des bâtiments tertiaires communaux et des logements communaux.

Si la commune de Chapelle-lez-Herlaimont s'est contentée du premier volet avec une aide de 33 600 euros (75% des couts salariaux internes pour deux années de recrutement), celles de Soignies et Estinnes ont favorisé le deuxième volet. Elles décrochent respectivement 75 000 euros et 50 000 euros de subsides, des montants forfaitaires couvrant 75% de l’investissement prévu.

Quant à La Louvière et Ecaussinnes, ce sont les deux types de subsides qui ont été demandés pour finalement décrocher respectivement 177 000 euros et 108 600 euros. "Ce soutien régional va permettre d'agir concrètement en faveur du climat tout en développant des projets pour les habitants", se réjouit Arnaud Guérard, l'échevin écaussinnois du climat et du développement durable. "C'est aussi une belle illustration de la démarche proactive de recherche de subsides adoptée par la commune d'Ecaussinnes."

Les projets concrets devront être remis par les communes d’ici le 15 mars et seront évalués par l’administration wallonne pour la fin du mois d’avril. Les marchés de sous-traitance devront ensuite être attribués en septembre de cette année.