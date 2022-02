Des inquiétudes concernant le devenir du site du Bois-du-Luc avaient été formulées mais l’heure est désormais à l’apaisement. À la faveur d’une interpellation du député Michel Di Mattia, la ministre en charge de la culture, Valérie De Bue (MR) a en effet communiqué quelques bonnes nouvelles, et notamment une volonté de confier un rôle de gestion au Musée de la Mine et du Développement Durable (MMDD), déjà partie prenante dans la sauvegarde et l’exploitation dudit site.

Via un bail emphytéotique, le MMDD endosse déjà les responsabilités d’un propriétaire, parmi lesquelles la charge des travaux de préservation et d’entretien du site. Des missions soutenues par une subvention annuelle de la Région wallonne depuis 2019 et la réalisation de certains travaux depuis 2008. "En juin 2022, ce bail prendra fin et la Région wallonne reprendra les droits réels sur le site, tout en maintenant les activités muséales et celles d’autres asbl actives sur le site", précise la ministre.

Notamment les activités de la Saicom, essentiel dans la sauvegarde des archives industrielles. "Cette reprise régionale constitue l’occasion de porter une vision globale de développement et d’accroitre l’attractivité du site, trop peu connu du grand public. L’AWAP (l’Agence wallonne du Patrimoine) a été chargé de rédiger un schéma de développement pluriannuel, qui servira de guide pour les développements et chantiers à venir. Dans ce développement, le MMDD continuera à jouer un rôle central, aux côtés d’autres asbl, qui portent la valeur universelle de ce site reconnu par l’Unesco."

Plusieurs réunions de concertation se sont déjà tenues entre l’AWAP, le MMDD ou encore la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Une version déjà très aboutie de ce schéma de développement a été présentée à la directrice du musée en décembre dernier et à la mi-janvier au conseil d’administration. Ces échanges ont permis de récolter de premiers retours, par exemple la nécessité d’espaces pour l’accueil des groupes. Le dialogue se poursuit afin de tenir compte des besoins de chaque partie."

La ministre précise encore que l’AWAP a tenu compte des dernières versions du plan quinquennal de Bois-du-Luc mais que d’autres paramètres seront à prendre en compte pour avancer. Par exemple les budgets à dégager, les procédures d’autorisation patrimoniale et urbanistique des projets, la désignation des auteurs de projets ou encore l’organisation des chantiers de manière à limiter l’impact sur le site. "Concernant la gestion du site, je confirme qu’il y a une volonté de confier un rôle au MMDD et que l’AWAP travaille sur plusieurs scénarii de façon à déterminer le véhicule juridique adéquat."

Enfin, précisons qu’une demande de subvention de fonctionnement pour un montant de 420 000 euros a été introduite et est en cours d’analyse auprès des services de l’AWAP.