"Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune" actualise l'histoire de l'immigration dans les bassins miniers. A voir durant 4 jours au Louv'Expo.

Hasard, Espérance, Bonne Fortune sont autant de noms prometteurs qui laissent espérer des lendemains enchanteurs. Mais ils désignaient les charbonnages du bassin liégeois qui, comme ceux des bassins borains, carolos et du Centre, ont attiré des dizaines de milliers d'immigrés italiens à qui l'on promettait un meilleur avenir, suite à l'accord belgo-italien d'échange de main d'œuvre contre du charbon.

Ces trois charbonnages, qui renferment les illusions perdues d'une génération, ont donné leur nom à un spectacle monté en 1996, basé sur quatre témoignages d'anciens mineurs. Une génération plus tard, et pour marquer les 70 ans puis les 75 ans des "accords charbon", la metteuse en scène liégeoise Martine de Michele a proposé une version réactualisée: "Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne fortune", à voir au Louv'Expo du 15 au 19 décembre.