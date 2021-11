Ce dimanche 21 novembre, c'est la Journée de l'artisan dans toute la Belgique. A cette occasion, de nombreux artisans ouvriront gratuitement les portes de leur atelier au public, une opportunité unique de découvrir leurs créations, d’aller à leur rencontre et de partager leur passion.

Dans la région du Centre, on a du talent à montrer, dans bien des domaines. 14 artisans participent à l'opération, de Rouveroy à Arquennes. C'est dans cette dernière localité, aux confins du Brabant wallon, que Cédric Losange et Jesse Denonville ont ouvert l'atelier Metamagma. Un atelier dans lequel on retire ses moufles avant d'entrer puisque le tandem accompagne les artistes dans leur projet de sculpture en bronze, argent, aluminium et fonte grise lamellaire.

"Grâce à la technique traditionnelle de la cire perdue, nous réalisons un moulage de la sculpture originale permettant le tirage d'une épreuve en cire de fonderie. Le bronze, porté à une t° de 1250°C, est coulé dans les moules de fonderie que nous réalisons artisanalement", décrivent-ils.

Ce 21 novembre, il proposera diverses activités comme des démonstration de coulée de bronze, une visite de la fonderie et de l'atelier des cires et du moulage, des démonstrations de ciselage, patines, etc. Une exposition de sculptures se tiendra également.

Peur d'attraper un coup de chaud? D'autres destinations sont possibles, comme à Hennuyères où Nancy Gonzalez fabrique les Gayettes du pays noir depuis 2004, des pralines en hommage au Pays de Charleroi. Plutôt bière que chocolat? Rendez-vous à Neufvilles pour découvrir la brasserie Hoppy qui connait un beau développement ces derniers temps. Toutes les activités sont à retrouver sur le site www.journeedelartisan.be.