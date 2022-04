Dès ce samedi 30 avril, après plus d’un an d’attente, il sera à nouveau possible pour les visiteurs du Sportoase Champ de la Lune de Braine-le-Comte de se désaltérer et déguster une petite restauration grâce à l’ouverture d’un Foodmaker. C’est un événement attendu par pas mal d’adeptes du centre sportif Sportoase Champ de la Lune : se désaltérer et profiter d’une petite restauration après son sport sera à nouveau possible dès ce samedi.

"Foodmaker a pour objectif de fournir des repas ultra-frais et délicieux en utilisant des ingrédients provenant majoritairement de leurs propres champs biologiques. C’est donc naturellement qu’une collaboration a vu le jour", indique Michaël Schouwaerts, directeur général de Sportoase. "Nous sommes très fiers de cette nouvelle collaboration, c’est le match parfait vers un style de vie plus sain. D’une part, nous avons le sport et d’autre part, une alimentation saine".

Il s’agira du 2ème centre Sportoase à adopter ce partenariat après celui de Deurne – Groot Schijn. "La première ouverture à Deurne a été un succès instantané", déclare Lieven Vanlommel, fondateur et PDG de Foodmaker. "Les réactions des visiteurs sont toutes très positives. Notre message est clair : prenez soin de votre corps en faisant de l'exercice et en mangeant consciemment. Avec cette collaboration, les sportifs peuvent continuer à prendre soin d’eux en mangeant sainement. De plus, chez Foodmaker, il y a des plats pour tous : des plats végétariens, végétaliens aux plats adaptés aux enfants que nous avons préparés spécialement pour Sportoase".

Ce partenariat avec un acteur privilégiant le côté durable se veut donc dans la continuité de la vision du groupe Sportoase, en tant qu’acteur important de la santé en Belgique, mais aussi soucieux de l’environnement. Le vendredi 29 avril était consacré à l’ouverture pour les partenaires et le samedi 30 avril à l’ouverture officielle au public.

Les visiteurs et fidèles sont donc invités à découvrir ce samedi, cette toute nouvelle brasserie 2.0. L’inauguration se faisant la veille, le vendredi 29 avril, avec les partenaires du projet. Le plaisir d’une petite restauration ou d’un bon rafraichissement après une bonne séance de sport.