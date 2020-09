La baignade n'est toutefois pas encore à l'ordre du jour.

La carrière de Scoufflény, à Ecaussinnes, s'apprête à recevoir une seconde vie. D'ici quelques semaines, des plongeurs vont même débarquer pour marquer le coup d'envoi des nouvelles activités de la carrière. En concertation avec la commune, le propriétaire du site (Holcim) a en effet récemment conclu une convention avec John Beernaerts, responsable du centre bruxellois de plongée Nemo 33. Ces derniers deviennent donc les nouveaux gestionnaires du plan d'eau.

"Nous avons très rapidement organisé des réunions avec eux, la police, les pompiers et l'urbanisme dans l'optique d'avancer le plus rapidement possible sur le dossier", explique le bourgmestre Xavier Dupont. "Les chemins d'accès ont déjà été refaits et un premier rapport a été établi par la Ligue francophone de recherches et d'activités sous-marines (Lifras). Le nouveau gestionnaire du site réalise des aménagements pour permettre une activité le plus rapidement possible."

(...)