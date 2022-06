Il sera impossible de s’ennuyer cet été à La Louvière tant les activités seront nombreuses tout au long de ces vacances d’été. Un programme bien rempli attend en effet les visiteurs du 24 juin au 5 septembre. Les artistes seront notamment à la fête avec le projet "Artistes en ville" qui proposent des activités musicales déambulatoires en centre-ville tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 4 septembre.

Ces 2 et 3 juillet, c’est le tant attendu « week-end au bord de l’eau » qui reviendra avec tous les ingrédients qui font son charme. Marché artisanal au bord de l’eau, jeux sur l'eau, animations culturelles et artistiques, concerts et croisières spectaculaires seront notamment au rendez-vous.



Toujours sur le thème de l’eau, La Louvière plage prendra place du 28 juillet au 21 août. A cette occasion, la place Maugrétout prendra des allures de station balnéaire.

"Pour cette 14e édition, l'asbl La Louvière centre-ville a mis les petits plats dans les grands afin de proposer un programme fun et original pour tous les publics. Les plus jeunes pourront, notamment s'initier au cirque et à la magie, et participer à des ateliers géants de bulles de savon. Côté concerts, il y en aura pour tous les styles : de l’électro, du rock, du rap, de la salsa et du disco. Les sportifs trouveront également leur bonheur avec le programme Basic Fit", indique la Ville de La Louvière. Foodtrucks, cocktail et sable fin seront également de la partie.

L'opéra urbain "Décrocher la Lune" sera quant à lui de retour le 24 septembre. En prélude de cette 8e édition, la Tournée générale, spectacle itinérant et participatif, s'arrêtera cet été dans sept quartiers de La Louvière entre le 18 et le 24 août. Elle fera escale à Saint-Vaast, Trivières, Maurage, Strépy-Bracquegnies, Houdeng-Goegnies, Besonrieux et Haine-Saint-Paul.

D’autres retour sont prévus comme le Petit Montmartre et son exposition d’artistes de la Région du Centre. Leurs œuvres seront à découvrir les vendredis 8 juillet et 5 août entre 15h et 22h sur la Place Mansart. Le Wallonie Food Truck Festival reviendra également après son succès de l’année dernière. La place Maugrétout accueillera tout ce beau monde du 2 au 4 septembre. Un petit tour du monde culinaire y sera possible.

Les amateurs de vélos seront attendus le mercredi 10 août. La Louvière accueillera en effet l'arrivée du circuit franco-belge, anciennement appelé « Eurométropole Tour », pour sa 81e édition. Plusieurs tours du circuit local, dont le départ et l'arrivée sont respectivement prévus au giratoire du Pont-Canal à Houdeng et à la rue de Bouvy, à hauteur de la Maison du Sport.

Chaque premier dimanche du mois se tiendra le Marché des Producteurs, sur la place de Strépy. Toujours à Strépy, des festivités se tiendront, les 3 et 4 septembre, pour célébrer le vingtième anniversaire de l’ascenseur funiculaire. Enfin, dans le cadre des 10 ans de sa reconnaissance comme patrimoine mondial par l’UNESCO, le musée de la Mine et du Développement Durable a concocté une programmation exceptionnelle durant toute l'année.