La commune de Seneffe a mis les infrastructures sportives au cœur de ses projets d’investissement en 2022. De nombreux travaux devraient en effet voir le jour dans le courant de l’année afin de remettre à neuf les différentes infrastructures sportives de l’entité. La rénovation du clubhouse de Feluy et de la salle omnisport de la Marlette ainsi que de nouveaux vestiaires de football à Seneffe sont notamment prévus.

Le club de football de Seneffe sera concerné par les investissements de la commune. "De nouveaux vestiaires vont être construits au terrain de football de Seneffe", indique Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. "Un passage menant de la cafétaria aux terrains couverts devrait également voir le jour prochainement. Les clôtures du terrain de football ainsi que le parking et le terrain en gazon seront également refaits en cours d’année."

Les villages de la commune ne seront pas non plus en reste. Sur Feluy, un projet de rénovation du Clubhouse est en effet sur les rails. Le cahier des charges a en effet été réalisé et les travaux devraient débuter au cours de l’année. Un budget d’un peu plus d’un million d’euros sera consacré au projet. A Arquennes, la réfection du terrain de football a fait parler de lui. L’opposition réclamait en effet sa rénovation. "Chaque année, les différents terrain de football sont entretenus avant l’été. De plus gros travaux ne sont pas prévus cette année tant les démarches à suivre ne permettront pas de les entreprendre avant le début de l’été, saison peu propice à la plantation d’une nouvelle pelouse", informe Bénédicte Poll.

La salle omnisport de la Marlette va également faire peau neuve. Les travaux d’infrastructures de logement et des bureaux ont d’ailleurs déjà commencé. Les clubs de kayak et d’aviron seront relogés le temps du chantier. Une solution a été trouvée en ce sens. Les investissements de la commune en faveur des infrastructures sportives devraient s’arrêter là pour cette année.