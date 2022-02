Pour son édition 2022, le Ronquières Festival se décline en trois jours. Alors que bon nombre d'aficionados ont déjà fait une croix dans le calendrier aux 5, 6 et 7 août, il faut s'attendre à voir les annonces pleuvoir quelques mois avant les grandes retrouvailles.

Une nouvelle salve de noms vient ainsi d'être lancée, levant un peu plus le voile sur le prochain Ronquières Festival. Hoshi sera de la partie. La chanteuse française a défrayé la chronique ces derniers jours en révélant dans l'émission En Aparté avoir été victime d'agressions homophobes. L'an dernier, la même Hosi s'était fait attaquer sur son physique par un chroniqueur d'Europe 1, ce qui avait suscité un tollé sur la Toile. Heureusement, la chanteuse peut compter sur un large soutien. Et cela va bien au-delà des polémiques. Hoshi, c'est une artiste qui a su avant tout imposer un style bien à elle avec des titres comme Ta Marinière ou J'te pardonne. Et ce sera un concert à ne pas manquer au pied du Plan incliné.

Un autre artiste ayant développé son univers bien à lui sera également de retour au Ronquières Festival. Le chanteur, auteur, compositeur, acteur et metteur en scène Mustii revient alors que son deuxième album, It's Happening Now, est tout juste sorti dans les bacs. Le phénomène de la scène belge explore un style plus tourné vers le rock avec ce nouvel opus et semble bien parti pour renouer avec le succès après son 21st Century Boy.

Cette prochaine édition du Ronquières Festival s'annonce loin des formatages que peut générer l'industrie du disque puisqu'un autre artiste haut en couleur est annoncé le vendredi 5 août. Le rappeur Gambi avait fait sensation en 2019 avec son tube Hé Oh. 130 millions de vues au compteur sur YouTube et une ouverture "Wesh mon poto, là j'suis pété" devenue virale sur TikTok. Si les fans s'interrogeaient sur son absence l'an dernier, qu'ils se rassurent, la pandémie n'a pas eu raison du rappeur de Fontenay-sours-Bois. Gambi est bel et bien de retour sur scène et il sera à Ronquières, un disque d'or sous le bras.

Ronquières, c'est aussi un festival qui explore les genres musicaux et qui ne manque pas de mettre à l'honneur les talents émergents de notre plat pays. Pas étonnant dès lors de retrouver cette année les Liégeois d'Ykons. Ils ont sillonné toute la Wallonie avec leur premier album Reflected avant la crise sanitaire. Durant le confinement, le groupe a bossé dur et a exploré de nouveaux horizons. Au bout du chemin, le premier single Sequoia Trees, sorti en janvier 2020, a vraiment révélé la nature d'Ykons. Plus de 7000 passages, plus de 400.000 streams et une vraie reconnaissance du monde musical belge. Leur EP Color and Lines est sorti dans la foulée et ce sera une petite pépite de ce prochain Ronquières Festival à ne pas louper.

Un prochain festival qui s'annonce sous d'heureux auspices. Pour rappel, Orelsan, Julien Doré, Eddy De Pretto, Snow Patrol ou encore Deus ont déjà répondu présents. Et la billetterie est ouverte!