Enseignes obsolètes, gîtes, Airbnb et bars à chicha sont dans le viseur fiscal.

Lors de la chute des feuilles, les nouveaux règlements fiscaux tombent également et de nouveaux impôts font éventuellement leur apparition. C'est le cas à Braine-le-Comte, qui vient d'adopter trois nouvelles taxes, qui s'appliqueront dès l'an prochain.

La première est plutôt inédite. Il s'agit d'une taxe sur les enseignes et les publicités assimilées obsolètes. On a tous en tête l'exemple d'enseignes surannées vantant des marques de produits qui souvent n'existent plus et qui rappellent l'existence ancienne d'un magasin d'électroménagers par exemple. Cette nouvelle taxe, proposée dans la dernière circulaire budgétaire wallonne à destination des communes, "pourra pousser les propriétaires d'habitations à enlever les enseignes qui sont une pollution visuelle inutile puisqu'elle renseigne un service qui n'existe plus", estime le bourgmestre Maxime Daye.

Sera visé par la taxe le titulaire du droit réel de l'immeuble sur lequel est apposée une enseigne renseignant un commerce ayant cessé ses activités depuis au minimum 6 mois. La taxe, au taux de 1,5 € dm²/an avec un minimum forfaitaire de 250 €/an/enseigne, pourrait rapporter 10 845 €/an…si les propriétaires préfèrent payer que de déboulonner les enseignes.