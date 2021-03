M.Da. et A. Lcx

C'est ce que l'on pourrait qualifier de début d'émeute qui s'est déroulée ce mercredi aux alentours de 15h à La Louvière sur la Place Mansart. Plusieurs dizaines de personnes cagoulées se sont rendues dans le centre-ville, alarmant les passants aux environs. "", décrit Dylan, un jeune homme d'une vingtaine d'années. "." En quelques secondes, la situation a rapidement basculé. Un homme aurait même reçu un pavé dans le dos, selon le témoin.

Les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur place en ce début d'après-midi. "Ils ont dans un premier temps demandé à tous les commerçants de fermer les magasins. La place a ensuite été évacuée, et les casseurs ont été encerclés par les policiers avec boucliers et casques. Ils ont interpellé la vingtaine de casseurs. Au moment ou je vous parle, ils sont assis et menottés sur la Place Mansart, qui est toujours encerclée par les forces de l'ordre", nous raconte Dylan.

À l'heure d'écrire ces lignes, les services de police étaient toujours massivement mobilisés. À la trentaine de policiers louviérois rapidement déployés sur le terrain se sont ajoutés une quinzaine de policiers issus de la zone de police Mons-Quévy. Des renforts de la réserve générale sont également attendus. "L'alerte a été donnée via le visionnage de nos caméras urbaines et par plusieurs riverains qui se sont inquiétés", précise-t-on du côté de la police locale. "Ces jeunes étaient armés de battes de baseball, de bâtons,... Ils n'étaient clairement pas venus pour faire du tourisme."

Ces jeunes semblaient déterminés à en découdre. "Des premières informations qui nous parviennent, il semble qu'ils agissent en représailles de ce qui n'a pu se faire à Mons il y a quelques jours." Samedi dernier en effet, des bandes urbaines montoises et louviéroises avaient été interceptées par la police avant que celles-ci ne s'affrontent sur le territoire montois. Au total, 35 individus, majeurs et mineurs, avaient été arrêtés administrativement. Ce jour, dans la Cité des Loups, près de 25 interpellations ont déjà été enregistrées. Ce nombre devrait encore gonflé dans les prochaines minutes et les prochaines heures, selon la police, qui précise encore qu'elles pourraient déboucher sur des privations de liberté.

