Depuis sa renaissance, la RAAL n’a jamais caché ses ambitions, notamment en matière d’infrastructures. Si le club entend construire un nouveau stade dans un futur proche, il n’oublie pas de développer les outils qui sont déjà à sa disposition. C’est ainsi que le complexe Saint-Julien de la Wolves Academy, situé à Strépy-Bracquegnies, s’apprête à afficher un nouveau visage.

Dans les prochaines semaines, le centre d’entrainement de la RAAL entamera en effet sa transformation. Après de longs mois d’attente, le club a obtenu le permis de construire nécessaire à l’élaboration des futures infrastructures du complexe. "Introduite en début d’année dernière, pour un lancement des travaux initialement espéré pour juin 2020, la demande de permis s’est heurtée à plusieurs difficultés", explique le club.

"Freiné par la crise sanitaire et par d’autres complications administratives, le dossier s’est étalé dans la durée avant d’être validé, dans un premier temps, sous conditions." Au total, une dizaine de points posaient problèmes. "Sans sourciller, la RAAL a accepté de répondre à la majorité des exigences." La majorité seulement, car il y a un point sur lequel le club n’a pas plié.

"Un point, relatif aux dimensions de la future buvette, nécessitait l’introduction d’un recours. Le club a finalement obtenu gain de cause. C’est une excellente nouvelle pour la Wolves Academy mais aussi pour la ville de La Louvière et la région du Centre." Ces tracas désormais derrière, le club va pouvoir concrétiser son projet et avancer, au bénéfice des joueurs, toujours plus nombreux.

Entre le 3 mai et le 9 mai prochain, le coup d’envoi des travaux sera donné avec la construction d’un large parking réservé à l’ensemble des visiteurs. Le premier coup de pelle pour la construction du club house sera donné le 17 mai tandis que la première brique sera posée le 21 juin. Au niveau des terrains, il faudra attendre la fin du mois de mai pour que les choses bougent concrètement.

Le chantier du parking devrait être terminé au début du mois de juillet 2021. Les objectifs pour le club house et les différents aménagements sont fixés pour la fin du mois de décembre 2021. Ces travaux, importants, doivent offrir des infrastructures de qualité aux joueurs et aux équipes mais également permettre une meilleure régulation de la circulation et de stationnement dans le quartier.