Quatre ans que le dossier est sur la table de la Ville. Situés entre la rangée de maisons de la rue Fernand Bottemane, l’Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance et la Balad’Arena, les terrains dits de la Fosse Abecq ont amené de nombreuses tensions entre promoteurs, élus communaux et riverains. Terrains à bâtir, le futur de la Fosse Albecq inquiète certains Brainois. Et c’est justement dans l’optique de trouver des solutions que la Ville de Braine-le-Comte lance un processus participatif.

Sur décision unanime des quatre groupes politiques du conseil communal, des ateliers seront mis en place sera prochainement autour des enjeux liés au dossier. "À cet endroit, un projet immobilier reste envisageable ; projet pour lequel une demande de concertation par la Ville a été souhaitée", explique la Ville. "Dans cet objectif, l’ASBL espace Environnement, experte en matière de concertation sur des thématiques liées au cadre de vie, a été mandatée par les autorités communales et mettra en place deux ateliers participatifs, les 15 et 24 juin prochains, de 19h à 21h."