Il est désormais possible de découvrir le centre de Seneffe depuis le ciel. Depuis quelques jours, un outil interactif est mis à disposition sur le site internet de la commune. La visite démarre sur la place Penne d'Agenais avec une vue aérienne. Mais il est ensuite possible de survoler la Drève, le Vieux Canal, le Château de Seneffe ou l'église Saint-Cyr et Juliette. Et en cliquant sur l'entrée de l'église, il vous sera même possible d'y pénétrer.

Une véritable visite en 3D, avec de nombreuses informations sur les divers éléments de l'église, s'offre à vous. La bibliothèque, elle aussi, est visitable de manière interactive, avec des textes, des vidos et des photos. "Nous avons collaboré avec une jeune start-up – DiscoVR - pour proposer une visite 3D de la bibliothèque de Seneffe et une cartographie aérienne du Centre de Seneffe par drone", explique le Collège communal.

(...)