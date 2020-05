Un masque de qualité a été offert à chaque habitant.

Contrairement aux autres communes qui ont distribué les masques dans les boîtes aux lettres, la Ville de Braine-le-Comte a choisi une option différente qui relevait d'un véritable pari. Tous les chefs de famille brainois étaient invités à se déplacer ce dimanche 24 mai vers différents points de distributions dans la commune : un dans chaque école communale des villages ainsi qu'un autre sur le parking de la gare de Braine-le-Comte. Et le défi a été relevé avec brio.

Les Brainois avaient la possibilité de venir chercher les masques à pied, à vélo et même en voiture via un système de drive-in et selon un horaire indiqué dans un courrier préalablement envoyé à toutes les familles. "Tout s'est très bien passé et toutes les consignes ont été respectées", se réjouit le bourgmestre Maxime Daye. "J'avais appréhendé ce jour. En tant qu’élu local, je lis et entends les commentaires. Mais nous voulions un masque de qualité, distribué de manière sûre et à coûts modérés."

© DR



L'autre pari choisi par les autorités communales brainoises était en effet de ne proposer qu'un seul masque (et non deux comme dans certaines communes). Mais un masque "de qualité" déjà équipé d'un filtre. Finalement, ces 22 000 masques ont satisfait les Brainois. "J’ai pu voir le sourire des Brainois et Brainoises", poursuit le bourgmestre. "J’ai pu ressentir leur patience et leur reconnaissance."

L'ensemble des masque a été distillé aux quatre coins de la commune par les élus locaux mais aussi les équipes techniques et administratives de la Ville. "Pour celles et ceux qui n’ont pas su venir, venez cette semaine à l’hôtel de ville avec votre papier jaune ou appelez le 0800/1.7090."