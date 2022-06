Lancer un festival de musique metal en Wallonie relève du sacerdoce. La scène bénéficie d'une audience bien moindre qu'en Flandre, où le public plébiscite plus franchement le genre. Qui plus est, le public wallon ouvert au style a la fâcheuse tendance de ne se déplacer que pour des grands noms et de bouder le reste. Résultat: les festivals wallons estampillés metal se comptent sur les doigts d'une main et ceux qui perdurent, sur la main gauche de Soda.

Malgré ce contexte défavorable, des promoteurs audacieux (ou téméraires) se lancent épisodiquement dans le grand bain. Comme Vincent Charlier, qui propose l'Insane Metal Fest, qui débarque de La Louvière du 10 au 12 juin. Un peu par hasard. Programmé initialement en 2020 à Gembloux, le covid et d'autres impondérables ont mené Vincent vers le Louv'Expo. Ce faisant, la musique amplifiée fait son retour dans la cité des Loups depuis le défunt Power Rock.

Commercial de profession, Vincent a organisé un concert d’Ugly Kid Joe, icône américaine des 90s (souvenez-vous de Cats in the Cradle), en 2019. "J’ai senti la passion se réanimer pour me donner énormément d’énergie. Ce fut le déclic pour mettre mes compétences relationnelles et commerciales au service de groupes de musique", explique-t-il sur le site d'Ether Agency, son agence de booking et de production.

Fort de cette expérience, il a voulu aller plus loin, et propose un festival sur trois jours, avec une affiche franchement intéressante. Le vendredi est plus orienté rock, avec notamment les locaux de Romano Nervoso et Tagada Jones. Le samedi fera la part belle au hardcore, avec l'icône américaine oldschool Discharge, mais aussi des légendes de la scène belge en la matière, à savoir Length of Time et Do Or Die.



Le dimanche sera foncièrement metal: le black metal groovy des Grecs de Rotting Christ clôturera les hostilités après le doom metal tout aussi beau que dépressif des banlieusards parisiens de Hangman's Chair. Juste avant, les Nantais de Regarde les Hommes Tomber et les Irlandais de Dread Sovereign se seront chargés d'installer une ambiance particulière que les amateurs auront été en mesure d'apprécier.

La qualité est assurément au rendez-vous, reste à espérer que le public réponde présent. Et là, c'est l'inconnue: l'Insane Metal Festival débarque dans un contexte de surabondance dans l'offre de concerts et où les ménages comptent leurs sous, certains étant pris à la gorge par l'inflation galopante. Qui plus est, il est programmé une semaine avant la grand-messe du metal en Belgique, à savoir le Graspop, et en même temps que le plus grand événement de masse de la région, le Doudou de Mons, à 20 minutes de route. On croise les doigts pour que le festival trouve néanmoins son public, et puisse remettre le couvert en 2023.A La Louvière à nouveau?



Infos: /www.insanemetalfest.be