Cette fois, c’est officiel. Le directeur général en titre de la commune d’Écaussinnes, David Volant, a remis sa démission il y a quelques semaines, le 20 avril. Il n’occupera définitivement plus ses fonctions, qu’il exerce depuis février 2011. Le fonctionnaire a préféré favoriser sa qualité de vie. "C’est la même raison qui m’a poussé à prendre congé pour convenance personnelle à Écaussinnes en 2018", explique David Volant. "Je souhaitais me rapprocher de mon domicile. En termes de trajets, j’avais 40 à 45 minutes de route. Je travaille pas loin de ma ville, et je m’en porte mieux malgré les bonnes années vécues à Écaussinnes."

Après avoir officié à Écaussinnes, David Volant avait rejoint la Cité aux éoliennes en septembre 2018. Commune située juste à côté de son lieu de résidence, l’emploi vacant est tombé à pic. "C’est un concours de circonstances", précise David Volant. "L’occasion s’est présentée à moi, et je l’ai saisie. Et quelques années plus tard, c’était le même scénario lorsque je suis devenu échevin à la commune de Quévy. Mon passage à Écaussinnes m’a réellement aidé à m’améliorer."