L'heure est toujours au nettoyage dans les régions touchées par les inondations en Belgique. Les habitants de la région du Centre ont été nombreux à se rendre sur les lieux afin d’aider les sinistrés ces derniers jours. Ce jeudi 29 juillet, un autocar prendra le départ à Mignault sur la commune du Roeulx pour la région liégeoise.

Au total, 64 bénévoles partiront à 8h de la place de l’Église. En ce mardi, quelques places sont toujours disponibles. Isa Achtergael-favart et Sandrine Meurice, les deux habitantes à l’initiative, lancent donc un appel aux volontaires. "Vous souhaitez participer à cet élan de solidarité ?", peut-on lire sur Facebook. "Toute personne intéressée et âgée de plus de 18 ans est invitée à téléphoner à isabelle au 0497/37.78.97 envoyer un mail à nonanteneuf.drine@gmail.com ou par faceboock avant ce mardi 27 juillet 15h." Le retour est planifié, lui, à 18h au même endroit de rendez-vous.

Pour ce 29 juillet, les volontaires devront s’équiper. "Les bénévoles devront se munir de bottes en caoutchouc, d'une tenue adaptée et d'une tenue de rechange (prévoir pansements et trousses de premiers secours au cas où), seau, torchons, produits entretiens raclettes seront mis à disposition suivant les dons reçus si vous avez vous pouvez toujours prévoir", précise Sandrine Meurice. Un pique-nique et les boissons sont également à prévoir.

Les deux instigatrices ont également reçu en don un groupe électrique. Il sera à disposition pour les personnes qui souhaiteraient cuisiner sur place ce jeudi. Et afin d’aider les sinistrés, les dons de denrées alimentaires et produits de premières nécessitées sont toujours recherchés.

Ce samedi, un départ était également prévu à Soignies. Malheureusement, l’opération a dû être annulée au vu des conditions météorologiques annoncées pour ce week-end. "Ce n’est que partie remise, une date ultérieure sera proposée", écrit Sandrine Meurice. Il ne reste plus qu’à espérer que la météo de ce jeudi permette le départ depuis Mignault.